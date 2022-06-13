إجراء 832 عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالبحيرة

استعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الجهود التى قامت بها مديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر مايو المنقضي ضمن مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم إنتظار المرضى.

فى إطار الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى.



أسفرت المبادرة عن إجراء 832 عملية جراحية عبارة عن ( 56 جراحة عظام - 54 جراحة مخ و أعصاب - 481 عيون - 64 جراحة أورام - 5 جراحة أوعيه دموية و القسطرة الطرفية - 168 قسطرة قلبية - 4 قلب مفتوح ).