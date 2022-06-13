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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحف السويس: نهدف لنشر الثقافة العادلة لجميع فئات الشعب وتنشيط السياحة

متحف السويس القومي
متحف السويس القومي

قالت دينا السيد ، مدير متحف السويس القومي ، إن المهرجان يقام لأول مرة في نسخته الأولى لهذا العام ، موضحة أن الهدف منه هو نشر الثقافة العادلة لجميع فئات الشعب بالتنسيق مع وزارتي السياحة والأثار .

وأضافت دينا سيد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الهدف الأساسي يتمثل في تنشيط المناطق السياحية والترويج لها خاصة الأماكن الموجودة في الأقاليم ، متابعة : " أول فعالية داخل متحف " .

وأوضحت مدير متحف السويس القومي ، أن المهرجان يقام في الحديقة المتحفية ، وهو انعكاس للرؤية المصرية الثقافية في تنشيط الوعي الأثري .

وتحت عنوان ”مصر هي الملتقى“، نظم متحف السويس القومي، معرضا أثريا مؤقتا، ليسلط الضوء على أهمية الدين والعقيدة في حياة المصريين على مر العصور.

وقالت دينا السيد مدير المتحف، أنه من المقرر أن يستمر المعرض حتى ٢٧ مايو ٢٠٢٢، مشيرة إلى أن المعرض يروي مدى اهتمام المصري القديم بالدين من خلال عرض ٣٠ قطعة أثرية من مختلف العصور، كما انها تبرز كيف كانت مصر مهد لجميع الأديان.

ومن بين القطع المعروضة تمثال من البرونز للمعبودة سخمت على رأسها قرص الشمس، وتمثال للإله اوزير علي رأسه قرص الشمس، وتمثالين للمعبودة باستت من الخشب، جالسين على قاعدة بشكل القطة وهم على قاعدة واحدة، وأيضا إناء من الفخار لحفظ رماد الموتى له مقبضين عليه زخارف ملونة باللون الأحمر الداكن، وأسفل الرقبة مزين بزخارف دائرية وفي منتصف الإناء صورة لطائرين.

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