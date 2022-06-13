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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي: البلد كبرت.. والقصير: نقدر نزرع يونيكام بديلا للبرسيم في سنتين

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة..  نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي،:

القصير للرئيس: نقدر في سنتين نزرع مساحة كبيرة من يونيكام بديلا للبرسيم
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إننا نقدر على زراعة اليونيكام ، كبديل للبرسيم ، وهو من أفضل أنواع الأعلاف الخضراء للماشية والأغنام والماعز، حيث يعمل على زيادة الوزن والحليب وقادر على تحمل ملوحة المياه وعوامل الطقس مثل حرارة الجو.

ووجه الرئيس السيسي، خلال جولته التفقدية بمجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات، سؤالاً لوزير الزراعة:" لو حابين نوفر 100 فدان لزراعته هنقدر ولالا؟

الرئيس السيسي : مصر بقالها 50 سنة مبتفكرش والبلد كبرت | فيديو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن حلم مصر من عدد رؤوس الماشية المستوردة يستغرق سنوات وليست سنة واحدة أو اثنين.
موضحا : " مش هنوصل لمليون رأس ماشية في سنة أو اثنين حتى".


السيسي: تأجيل زيادة الكهرباء للمرة الثالثة لتقليل العبء عن المواطنين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك 17 مليون مشترك أى 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة.

معقبا: “مش بقول كدا على أساس الدولة بتمن على شعبها ولكن نحاول بقدر الإمكان إننا نخلي فاتورة الأعباء على الناس أقل ما أمكن”.

وزير الزراعة : 110 مليارات جنيه أنفقتها الدولة في تطوير الثروة الحيوانية
قال السيد القصير ، وزير الزراعة ، إن هناك ما يبلغ من 110 مليارات جنيه أنفقتها الدولة المصرية في تطوير محاور الثروة الحيوانية ، فضلا عن التنسيق مع مشروعات الخدمة الوطنية ، وكبرى شركات رؤوس الماشية ذات الإنتاجية العالية.

وأضاف وزير الزراعة ، خلال كلمته بـ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الإنتاج الحيواني ، أن الوزارة قامت بمجهودات في متابعة منظومة المحاجر ، والتنسيق مع الجهاز المصرفي لصغار المربين .

أسعار الذهب اليوم الإثنين | فيديو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الأثنين :


درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 13 - 6 -2022.. فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأثنين  13 - 6 -2022 في القاهرة والمحافظات.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين.. فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" والذى يرأس تحريره  الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات العربية والأجنبية  اليوم، الاثنين  13 - 6 -2022
 

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