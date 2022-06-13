أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

لم تكن حياة الفنانين والنجوم كما يظن البعض فهم كسائر البشر تاره في فرح وتارة في حزن وقد يتعرض بعضم لازمات نفسيه حادة تؤدي بهم الي الانتحار وانهاء حياتهم لعدم تجازهم الازمة .

فنانين حاولوا الانتحار

اقدم عدد من النجوم على التخلص من حياته لانهاء ما يمر به من ازمة نفسية او مادية حيث اقدم عدد منهم على الانتحار بطرق مختللفه فمنهم من حاول تناول حبوب قاتلة ومنهم من حاول القاء نفسه من سطح العمارة وغيرها من محاولات.

تعتبر الفنانة والاعلامية ياسمين الخطيب هي اخر من حاول الانتحار خلال الفترة الماضية حيث كشفت عن ذلك خلال لقائها في برنامج قعدة ستات وان طليقها هو من استطاع انقاذها والتدخل في الوقت المناسب.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن نجوم حاولوا الانتحار من خلال الفيديوجراف التالي.