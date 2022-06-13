أكبر مؤتمر للتعلّم الذكي بالمنطقة.. الرياض تحتضن النسخة الرابعة من قمة انوكسيرا

احتضن مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، النسخة الرابعة من قمة إنوكسيرا للابتكار في التعلم الذكي ، تحت شعار "الطريق إلى الاستدامة من خلال الابتكار في التعلم الذكي" و تعد قمة إنوكسيرا (InnoXera) هي أكبر مؤتمر للتعلّم الذكي في الشرق الأوسط، تنظمه سنوياً Classera العالمية التي انطلقت من وادي السليكون في الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت تمتلك أكبر حصة سوقية للتعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وامتدت خدماتها لأكثر من 30 دولة حول العالم.

وشارك في المؤتمر كبرى شركات التقنية العالمية مثل Microsoft , Intel, HP, McGraw Hill, BenQ وبرعاية اتحاد الغرف السعودية ووكالة TROY العالمية ، وكذلك عشرات من شركات تكنولوجيا التعليم التي عرضت أحدث منتجاتها في مجال التعلم الذكي.

وتم في القمة استعراض أحدث ما أصدرته الشركات العالمية والتي أعرب متحدثوها عن اعجابهم وانبهارهم بالتطور الحاصل في دول المنطقة.

وفي كلمته الترحيبية بقمة إنوكسيرا، أكد إبراهيم الناصر وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للريادة والشمولية الرقمية في المملكة العربية السعودية على أهمية الاستثمارات التي قامت بها المملكة في البنية التحتية والتي مكنتها من النجاح في فترة الجائحة لتقديم جميع الخدمات الحكومية والتعليمية بنسبة فاقت الكثير من الدول المتقدمة.

كما صرح الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي في جمهورية مصر العربية في مشاركته في الحلقة النقاشية لوزارات التعليم اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق استراتيجة 2030 في مجال التحول الرقمي ، من خلال تطوير مؤسسات التعلم العالي تكنولوجياً وبناء الشراكات الدولية مع الجهات المعنية بهدف الارتقاء بمنظومة التعلم واتباع أحدث الإستراتيجيات الدولية في مجال التعلم الإلكتروني، وشهدت القمة أيضا مشاركات قيمة من وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ، ووزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان في العراق وغيرها من الوزارات.

وفي الختام أبهرت الشركة المنظمة للحدث كلاسيرا والتي حصلت على المركز الأول لشركاء مايكروسوفت للتعلم الالكتروني بين أكثر من أربع آلاف شركة عالمية ، الحاضرين والمشاركين بمجموعة حلولها الذكية.

حيث أعلن المهندس محمد المدني الرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا ، عن إطلاق عدد من الإصدارات الجديدة التي تنوعت بين حلول استخدام الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة مخرجات التعليم للطلاب والمتدربين ومساعدتهم لتحديد مساراتهم التعليمية، وحلول الدفع الالكتروني وخدمات التحصيل وتنويع مصادر الدخل للمدارس، وبرامج الدفع الذكي لمشتريات الطلاب في المدارس واستعرض كذلك الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية والمحلية والتي وضعت اسم كلاسيرا على خريطة العالم في تقديم الحلول التقنية في مجال التعلم الذكي.