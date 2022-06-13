حكم لفريق واحد في 5 مباريات.. فرج عامر يهاجم لجنة عصام عبدالفتاح

هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "‏لجنة الحكام مازلت مستمرة في خطتها بدقة واحترافية، هل يعقل أن يشارك حكم لفريق واحد في خمس مباريات واحنا لسه في بداية الدور الثاني!".

في سياق آخر أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام الداخلية المقرر إقامتها اليوم فى دور الـ32 من كأس مصر.

وأسندت لجنة الحكام ادارة مباراة الزمالك والداخلية إلى طاقم تحكيم مكون من كل من: محمود بسيوني، ويعاونه وائل شعبان خالد السيد حكام راية، ومحمد الدسوقي حكم رابع، ويتواجد في تقنية الفيديو: سيد شعبان ويساعده أحمد صلاح.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على ستاد القاهرة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة الداخلية المقرر لها اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في دور ال٣٢ لبطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وضمن القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد طارق - حاتم محمد.

خط الوسط: محمد حسام الدين "بيسو" - أحمد رفاعي - محمد خضري - محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم " أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - أيمن حفني - سيف جعفر - رزاق سيسيه.

خط الهجوم : يوسف أسامة - سيد عبد الله " نيمار " - عمر السعيد.