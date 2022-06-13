فتاوى تشغل الأذهان.. حكم اشتراط الأب شقة تمليك لأبنته.. وإخراج كفارة اليمين نقدا بدلا من الإطعام.. والموقف الشرعي لحنث اليمين

فتاوى تشغل الأذهان:

هل حنث اليمين عدة مرات يحتاج لأكثر من كفارة

ما هي أحكام سجود السهو في الصلاة

هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقدا دون إطعام

حكم اشتراط الأب شقة تمليك من خاطب ابنته

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في فتاوى نشغل الأذهان.

ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية تقول السائلة: " تقدم إلى ابنتي شابٌّ على خُلُق ، لكنَّ والدها يشترط للموافقة أن تكون معه شقة تمليك ، فما حكم ذلك ؟



أجاب مجدي عاشور قائلا: المختار للفتوى أن مسكن الزوجية لا يشترط أن يكون مملوكًا للزوج ؛ بل يكفي أن يكون مؤجرًا أو مستعارًا، ومن ثَمَّ فلا ينبغي مطالبة الخاطب بتوفير شقة تمليك ما دام لا يملك ثمنها ؛ لأن هذا يكون تعنتًا مذمومًا ، خاصةً إذا كان ممن يُتَوَسَّم فيه الصلاح والخُلُقُ الحَسَن .

ذلك يعتبر فيه العُرْف الشائع، والأصل في الزواج التيسير وليس التعسير، حيث يقول الله تعالى: {أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّ} [الطلاق: 6].

هل حنث اليمين أكثر من مرة يحتاج لأكثر من كفارة أم واحدة تكفي؟

.. الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: طالما أن المقسم عليه شيء واحد فهي كفارة واحدة.

وأوضح أمين الفتوى أن أحيانا يتدخل الشيطان والإنسان يقسم “والله ما أنا مكلم فلان” وبعد ذلك شخص يكلمه فى نفس اليوم فيؤكد الحلف وثانى يوم يؤكد الحلف أيضا، فهنا المحلوف عليه شيء واحد، فإذا كلم هذا الشخص بعد ذلك بعد أن أقسم وكرر هذا الحلف 10 مرات مثلا، فعليه كفارة واحدة.

حكم إخراج كفارة اليمين نقدا بدلا من الإطعام

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ، سؤال يقول "ما حكم إخراج كفارة اليمين نقدًا بدلًا من الإطعام؟



وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن فقهاء الحنفية وغيرهم أجازوا دفع القيمة بدلا عن الإطعام في كفارة اليمين وغيرها، خلافا لجمهور الفقهاء الذين لم يجيزوا ذلك.

وأشارت لجنة الفتوى ، إلى أن الأولى في هذا الأمر أن ينظر إلى ما فيه مصلحة الفقير، وهذا يختلف من فقير لآخر ، فبعض الفقراء الأصلح لهم الطعام ، خاصة إذا عرف عنهم إنفاق المال في غير موضعه أو الإسراف فيه كما أن بعض الفقراء ربما يحتاجون إلى المال لشراء الدواء أو غير ذلك مما هو أشد حاجة من الطعام، فينبغي النظر في هذا الأمر واعتباره.

أحكام سجود السهو في الصلاة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن سجود السهو سنة، شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان.

وأشارت إلى أنه «سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده»، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعدما سلم .

وأضافت أنه يشرع سجود السهو في الحالات الآتية :

(1) إذا سلم قبل إتمام الصلاة

(2) عند الزيادة عن الصلاة

(3) عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة

(4) عند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو .