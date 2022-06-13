جهات التحقيق تستمع لأقوال المتهمين بواقعة تهديد ممرضة مُسنة بحقنة هواء في طنطا

مدير فرع التأمين الصحي بالغربية يفحص التعاقد مع المستشفي ويحيل شكوي المريضة للتحقيق

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة ثان طنطا بسرعة فتح باب التحقيق مع المتهمين من مسئولي أحد المستشفيات الخاصة في واقعة تهديد ممرضة في العقد الثامن من عمرها خلال فترة علاجها بالعناية المركزة بإعطائها "حقنة هواء" والتنمر على ظروفها الصحية والتأكد من إقصائها خارج المستشفى المتعاقد مع قطاع هيئة التامين الصحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

كما شددت النيابة العامة في تعليماتها على سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان.

وأفادت مصادر بمديرية أمن الغربية أن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا ضبطوا 3 ممرضين المتهمين في واقعة بلاغ ربة منزل بقيامهم بتهديد والدتها داخل العناية المركزة بالموت بعدما شاهدتهم يضربون احد مرضى القلب بالعناية المركزة و تم التحفظ على المتهمين واستدعاء المبلغة للنيابة لسماع أقوالها.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بقيام ربة منزل تدعي انهار ابو اليزيد 50 سنة وأفراد أسرتها بالتقدم ببلاغ تفيد فيه تعرض والدتها المسنة وتدعي أمينة غنيم 76 سنة للتهديد بالموت من قبل ممرضين وممرضة من العاملين بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا التابعة لدائرة القسم حال احتجازها بغرفة العناية المركزة لمعاناتها من قصور في الشريان التاجي وسكر وضغط .

كما تم تحويلها من قبل هيئة التأمين الصحي لدخول العناية المركزة بالمستشفى الخاص المتعاقدة مع الهيئة التأمين حفاظا على ظروفها الصحية.

وأفاد البلاغ بأن ممرضين وممرضة شرعوا في تهديدها بالموت عن طريق إعطائها حقنة هواء.

كما اكتشفت المبلغة قيامهم بالتعدي بالضرب على أحد مرضى القلب بالعناية المركزة على وجهه ورأسه بسبب آلامه وصوته الصادر من كثرة الآلام به من أجل إسكاته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم ٥٥ أحوال ثان طنطا لسنة 2022م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

في المقابل أصدر الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية توجيهاته إلى مساعديه بفتح باب التحقيق في الواقعة من قبل فرع هيئة مشيرا إلى ندب لجنة مكبرة لمعاينة المستشفى وملف المريضة وكذلك مراجعة الخدمة الطبية المقدمة لمرضى التأمين الصحي بالغربية المحولين إلى المستشفى.