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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المؤلف محمد بشير يغادر المستشفي بعد إصابته بتسمم حاد| خاص

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

كشف المؤلف محمد سيد بشير لصدى البلد تطورات حالته الصحية بعد إصابته بتسمم حاد .

وقال محمد سيد بشير : " غادرت المستشفي صباح اليوم بعد استقرار حالتي ؛ والحمد لله عدت لمنزلي بعد ٤٨ ساعة صعبة ".

بسبب الفاكهة.. إصابة المؤلف محمد سيد بشير بتسمم

أعلن المؤلف محمد سيد بشير، إصابته بتسمم غذائي حاد، ونقله إلى إحدى المستشفيات، واحتجازه بها منذ أول الأمس.

ونشر بشير مقطع فيديو من المستشفى، عبر خاصية ستوري لحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق قائلًا: صباح الخير خدوا بالكم من أكل الفاكهة جدًا جالي تسمم حاد ومحجوز في المستشفى من امبارح.

فيلم العارف :

يعد فيلم العارف، هو آخر أعمال المؤلف محمد سيد بشير الفنية، وطرح عام 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا، وتخطت إيراداته حاجز 59.5 مليون جنيه حتى الآن، في شباك تذاكر السينما.

وضم فيلم العارف العديد من الفنانين منهم الفنان أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح، محمد ممدوح، الطفلة كنزي رماح، حازم إيهاب، باسم قهار، زهير النوباني، والفيلم تحت قيادة المخرج أحمد علاء الديب.

وهناك العديد من الأعمال الناجحة للمؤلف محمد سيد بشير، منها مسلسل ملوك الجدعنة، بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد، وحكاية ماريونيت ضمن حكايات مسلسل ورا كل باب 2، ومسلسل شديد الخطورة بطولة الفنان أحمد العوضي وريم مصطفى، ومسلسل فرصة تانية بطولة الفنانة ياسمين صبري، ومسلسل أيوب ومسلسل أبو جبل بطولة الفنان مصطفى شعبان، وفيلم هروب اضطراري بطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة وغادة عادل.

محمد سيد بشير المستشفى محمد سيد بشير يغادر المستشفي المؤلف محمد سيد بشير

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