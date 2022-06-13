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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الشيوخ: مصر حصلت على المركز الثاني لمنطقة الشرق الأوسط في مجال الإبداع

د. نبيل دعبس
د. نبيل دعبس

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب/ علاء الدين مصطفى وأكثر من عشرين عضواً بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول " منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة".

شارك في الاجتماع  ممثلي وزارة التعاون الدولي  باعتبارها  الوزارة المسؤولة عن إبرام اتفاقيات القروض والمنح مع شركاء مصر في التنمية لتمويل المشروعات ريادة الأعمال.                                                                                                                              

ومن جانبه، أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة أن الدولة المصرية قامت بمجهودات كبيرة جدا في هذا المجال والدليل علي ذلك حجم الاستثمارات الكبير في هذا المجال والذي يبلغ نصف مليون دولار كما قامت الدولة بإنشاء 8 مراكز للأبداع وهناك 14 مركزا يجري انشائها وسيتم افتتاحهم قريبا.

وتابع: كما حصلت مصر علي المركز الثاني في هذا المجال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعلي المركز الأول في التكنولوجيا المالية حسب تقرير شركة بلنك وهي من كبري الشركات المتخصصة وكل هذا يعود بالمقام الأول لتحسين بيئة الاستثمار في هذا المجال واصبح تكوين واشهار الشركة بالإخطار ومن خلال نافذة واحدة او ما يعرف بالشباك الواحد والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون النظر لوجود مقر والتوسع في الإعفاءات الضريبية وتسهيل منح التراخيص والموافقات وغيرها كل هذا ادي الي زيادة معدلات ونسب الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وفي هذا الامر بصفة خاصة.

الابداع الشيوخ مجلس الشيوخ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القروض

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