خبيرة: وثيقة سياسة ملكية الدولة نقطة تحول في مسار الاقتصاد .. فيديو

قالت خبيرة مشاركة بجلسة حوارية، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، إن الوثيقة ستكون نقطة تحول هيكلي في مسار الاقتصاد المصري لو أحسن تنفيذها، مؤكدا أنه لا بد من ترجمة أصولها على أرض الواقع.

وأضافت خبيرة، خلال كلمتها التي القتها في جلسة حوارية مع عدد كبير من الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن وثيقة سياسية ملكية الدولة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع دوره.

وتابعت خبيرة مشاركة بجلسة حوارية، أن وثيقة سياسية ملكي الدولة ممتازة واشترك بها خبراء، مؤكدة أنه لا بد من ترجمة تلك الوثيقة إلى تشريع أو تعديل في الدستور حتى يكون الاستثمار قرار طويل الأجل.

وأشارت خبيرة إلى أن القطاع الخاص شريك في التنمية وشريك في بناء مصر الجديدة.