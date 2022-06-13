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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكين تحث كندا على وقف انتهاك سيادتها وأمنها..وتحذر:لا تستغلوا ضبط النفس الصيني

الصين وكندا
الصين وكندا

قالت الصين، اليوم الاثنين، إنه على كندا احترام الحقائق والامتناع عن استغلال ضبط النفس الصيني، والتوقف الفوري عن نشر المعلومات المضللة، ووقف أي عمل خطير ضد سيادتها وأمنها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، إن "الطائرة العسكرية الكندية هي التي حلقت آلاف الأميال لمضايقة الصين على أعتابها وليس العكس، يجب أن تشعر الصين بالتهديد، وليس كندا".

وأضاف: "قرارات مجلس الأمن الدولي لا تفرض على أي دولة نشر قوات وإجراء عمليات مراقبة في البحر والمجال الجوي تحت سلطة دولة أخرى”.

واعتبر أن سلوك الطائرات العسكرية الكندية بالكامل استفزاز لدولة ذات سيادة.

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وأشار إلى أن الطائرات العسكرية الكندية اقتربت مرارا وتكرارا من المجال الجوي الإقليمي للصين، وشاركت في استفزازات متكررة وواسعة النطاق وذهابا وإيابا على مسافات قريبة.

وأكد وانج وينبين أن المناطق التي نفذت فيها الطائرات العسكرية الكندية تلك الأنشطة تستضيف شبكة من المسارات الجوية المدنية، لذلك يمكن أن تؤدي أنشطتها إلى تعطيل وتعريض نظام وسلامة الطيران المدني للخطر.

وقال: "عمل الجانب الكندي لم يكن مهنيا ولا آمنا".

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