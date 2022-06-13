هيام الطباخ في ذكرى تأسيس التنسيقية: قدمت نموذجاً جديداً لنائب بمفهوم جديد

قدمت النائبة هيام الطباخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لأعضاء ونواب التنسيقية بمناسبة مرور 4 سنوات على انطلاقها، منوهة أنه كيان نشُرف بالانتماء إليه ودوما يحمل طموحات خفاقة لهذا الوطن العزيز.

وتابعت الطباخ في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحتفي بمرور اربع سنوات على تأسيسها وبداية هلال عامها الخامس بالحياة السياسية المصرية، مشيرة إلى انه

كيان يقف فيه جميع اعضاءه على أرض مشتركة من التفاهم والتواجد لبناء الجمهورية المصرية الجديدة .

وأكدت نائبة التنسيقية أن هذا الكيان يقدم نوابه الشباب بغرفتي البرلمان المصري نموذجاً جديداً لنائب بمفهوم جديد.

واختتمت النائبة هيام الطباخ حديثها قائلة:" كل عام والتنسيقية ومحبيها وداعميها بكل خير".