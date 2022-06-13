منسق مشروع الألبان بالزراعة: إضافة 46 مركزا تابع لحياة كريمة.. فيديو

قال الدكتور عبدالرشيد غانم، منسق مشروع مكون الألبان بوزارة الزراعة، إن المشروع يهتم بسلسة إنتاج الألبان بدءا من الحيوان وانتهاءا بالتصنيع.



وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "لدينا 800 مركز لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، لافتا: "نتيجة الدعم التي تقدمه الدولة لأصحاب المراكز والأفراد تم إضافة ما يقرب من 50 مركز جديد للأفراد".



وأوضح الدكتور عبدالرشيد غانم، منسق مشروع مكون الألبان بوزارة الزراعة،: "تم إضافة 46 مركز تابع لحياة كريمة نتيجة اهتمام الدولة"، مردفا: "تم تطوير 218 مركز خلال الفترة الماضية".