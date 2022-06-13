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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزير التنمية المحلية: ملف الاشتراطات البنائية استغرق وقتا طويلا في المناقشات

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي

اكد  اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن ملف الاشتراطات البنائية استغرق وقتا طويلا في المناقشات قبل اعتماده، وشهد مناقشات مع مجلسى النواب والشيوخ، مضيفا : "راعينا فى الاشتراطات ملاحظات عديدة، وكنا نجتمع ونجلس مع بعض ونشوف العراقيل ونعدل".

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن هناك إجراءات من الحكومة لتسهيل التسجيل في الشهر العقاري، متابعا: "الشهر العقاري موجود فى كل مكان في مصر حتى فى مبادرة حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد السعيد، اليوم الإثنين، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب بشأن اشتراطات البناء.

وأضاف وزير التنمية المحلية: "الاشتراطات البنائية تشترك فيها الجامعات ومراكز تكنولوجية، وأبعدت المحليات عن الاشتراطات حتى تقوم الجامعات بدورها".

وأشار شعراوى إلى أن التنمية المحلية مكبلة بمشاكل كبيرة نحاول حلها، ويتم تدريب القيادات والتعيين يكون بناء على اختبارات ومعايير لاختيار القيادات بشكل سليم وفقا لمعايير الكفاءة، كما يتم تدريب وتأهيل الموظفين، لافتا إلى أن هناك مراقبة ومحاسبة لمن يرتكب مخالفة، موضحا أنه تم إحالة نحو 6400 للنيابة العامة منذ 2018.

حياة كريمة مجلسي النواب والشيوخ مبادرة حياة كريمة الشهر العقاري التنمية المحلية

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