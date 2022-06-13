السيسي: تأجيل زيادة الكهرباء للمرة الثالثة لتقليل العبء عن المواطنين.. ونواب: يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقضايا المصريين

حزب إرادة جيل يشيد بقرار الرئيس السيسي

طاقة النواب: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقضايا المصريين

برلماني: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يحتم مسئولية المواطنين في ترشيد استهلاك استخدامها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك 17 مليون مشترك أى 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة.

معقبا: “مش بقول كدا على أساس الدولة بتمن على شعبها لكن نحاول بقدر الإمكان إننا نخلي فاتورة الأعباء على الناس أقل ما أمكن”.

وتابع الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية:" قررنا تأجيل زيادة الكهرباء للمرة الثالثة لتقليل العبء عن المواطنين".

وأشاد نواب البرلمان بهذه التوجيهات، وأكدوا أن الرئيس السيسي دائما منحاز لمتوسطى ومحدودى الدخل من أبناء الشعب المصرى، ويشعر بمعاناة المصريين من موجة غلاء الأسعار الموجوده حاليا.

بداية أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء الذي كان مقررا تنفيذه من أول يوليو القادم بهدف التخفيف على المواطنين.

وقال النائب تيسير مطر فى تصريح له ان هذا القرار الذى اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد انحياز الرئيس لمتوسطى ومحدودى الدخل من أبناء الشعب المصرى واحساس الرئيس بمعاناة المصريين من موجة غلاء الأسعار حاليا بسبب التضخم وأثار الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة أن هذه المرة الثالثة لتأجيل تنفيذ قرار زيادة أسعار الكهرباء.

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن هناك مسئولية يجب أن يقوم بها المواطنين وفى مقدمتها العمل على ترشيد استخدام الكهرباء بقدر الإمكان وأيضا الاستجابة الى الدعوات الخاصة بتنظيم النسل لخفض زيادة عدد السكان والتى تلتهم معدلات النمو السكاني المتزايد.

وأوضح النائب تيسير مطر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث اليوم بالأرقام عن ارتفاع الأسعار في الدول الغنية ولا تعانى من مشكلة زيادة النمو السكاني مثل مصر وأن المواطن المصرى حاليا يدفع سعر الكهرباء والبنزين بنسبة٥٠% من تكلفتها.

ووجه النائب تيسير مطر باسم جميع أعضاء حزب إرادة جيل رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إصداره لهذا القرار الذي أسعد ملايين المصريين خاصة تأكيده أن هذا القرار لا يعني أن الدولة تمن على شعبها بل تسعى لتخفيف الأعباء.

من جانيه علق النائب أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء الذي كان مقررا تنفيذه من أول يوليو، قائلا أن القضايا المجتمعية التي تشغل بال المصريين دائما تكون ضمن أولويات القيادة السياسية.

وتابع حجازي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن توجيهات توجيهات الرئيس السيسي بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء تؤكد إحساس القيادة السياسية بالمواطن المصري، والانحياز التام لمحدودي الدخل، في ظل ما يشهده العالم من ازمات اقتصادية متلاحقة أثرت على كافة الدول بلا استثناء.

وتابع النائب احمد حجازي عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، ان هذا القرار جاء بالتزامن مع ارتفاع أسعار كافة المنتجات والخدمات المقدمة، خاصة خلال الاونة الاخيرة، وهو ما يجعل المواطن يلتقط انفاسه بشأن مواجهة الضغوط التي يواجهها.

واكد عضو طاقة النواب، النائب أحمد حجازي أن ارتفاع الاسعار ليس مشكلة تعاني منها مصر فقط، بل يعاني منها جميع دول العالم، ولكن الدولة المصرية تسعى بكامل جهدها في ضبط الاسعار وعدم تحميل المواطن كافة الاعباء.

وطالب النائب أحمد حجازي بضرورة أن يكون هناك تعاون من المواطنين في ظل هذه الظروف، عن طريق ترشيد الاستهلاك، لأن هذه الاشكالية تتيح العديد من الفوائد للدولة والمواطن أيضا.

فينا قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء الذي كان مقررا تنفيذه من أول يوليو، قوبل بالترحاب الشديد من المواطنين ، منوها أن الدولة المصرية حملة كافة القضايا المجتمعية على كاهلها.

ونوه القطامي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على مشاركة المواطنين أعبائهم الحياتية، منوها ان هذا القرار جاء في ظل ما يعانيه العالم من تقلبات اقتصادية لم يراها من قبل، وكان لها تأثير سلبي بالغ على جموع الناس.

وأثنى عضو لجنة الطاقة والبيئة على هذا النوع توجيهات الرئيس المستمرة، من أجل تخفيف العبأ على المواطنين، والذين عن في حاجة للدعم أيضا.

وطالب النائب عمرو القطامي المواطنين بتحمل المسؤولية والمتمثلة في ترشيد استخدام الكهرباء على قدر المستطاع.