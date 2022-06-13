في حواره مع الخبراء.. مدبولي: وثيقة ملكية الدولة هدفها تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد.. الحكومة عازمة على التخارج من بعض الأنشطة

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء:

وثيقة ملكية الدولة تحدد سياسة الحكومة تجاه الأصول المملوكة

الدولة ستعمل في المرحلة القادمة على تعزيز دور الاقتصاد

وثيقة ملكية الدولة هدفها تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد

إطلاق منصة حوارية وتطبيق على المحمول لوثيقة سياسة ملكية الدولة

نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بنسبة65% خلال 3 سنوات

تواجد الدولة اقتصاديا لا يؤثر سلبا على استثمارات القطاع الخاص

الرئيس أوصى بعمل برنامج لتسييل40 مليار دولار من أصول مملوكة للدولة.

مشاركة القطاع الخاص لا تعني تخلي الدولة عن توفير السلع والخدمات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حوارا مع مجموعة من الخبراء حول وثيقة ملكية الدولة.

وقال مصطفى مدبولي، إن الدولة اليوم دخلت في مرحلة جديدة من أجل تحديد رؤيتها للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.معلنا تدشين حوار الخبراء حول الوثيقة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء "كان هناك طلبات كثيرة من الخبراء لتحديد رؤية الدولة في تواجدها في الاقتصاد المصري"، مضيفا:"الهدف الرئيسي من وثيقة ملكية الدولة هو تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومناطق تواجدها في النشاط الاقتصادي".



وقال رئيس مجلس الوزراء، إننا نحاول إرساء رؤيتنا تجاه الاقتصاد عبر وثيقة ملكية الدولة، مضيفا: "وثيقة ملكية الدولة هدفها تعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة".

أضاف مصطفى مدبولي، :"الحكومة تحرص على معرفة رأي الخبراء في الوثيقة التي سيتم إصدارها، خاصة في ظل الأزمة الحالية التي تواجه العالم، وتابع أن الازمة الحالية ستغير شكل العالم تماما، مؤكدا أن العالم لن يكون كما كان، وسيكون هناك قرارات جديدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة ملكية الدولة تحدد سياسية الدولة من خلال مجموعات عمل تضم خبراء ومختصين وممثلين للقطاع، مضيفا:" الدولة عملت علي زيادة حجم الإستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة وخلق المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن 50% من الناتج المحلي المصري عبارة عن أصول مملوكة للدولة، وإذا قارنا هذه النسبة بدول أخرى نجدها مرتفعة،والدولة المصرية تتواجد في النشاط الاقتصادي بنسبة أعلى من المفترض أن تكون متواجدة فيه".

وتابع:" دوافعنا لإصدار وثيقة ملكية الدولة هو أننا ندخل على مرحلة جديدة ولابد ان تقوم الدولة بتقليص تواجدها وإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد، وبناء على توجيهات الرئيس السيسي أعلنا صراحة اننا نستهدف ان تزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات من 30% لـ 65 % خلال 3 سنوات مقبلة للحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري ".

ولفت مصطفي مدبولي، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة عمل على إعدادها 20 خبيرا، مؤكدا أن الوثيقة تضم 8 موضوعات وحجمها 20 ورقة فقطـ، مضيفا:"الدولة المصرية تدخلت في العديد من القطاعات في فترة زمنية معينة، وهذا لمواجهة التحديات، ومنها البطالة، وتراجع مصر في المؤشرات الدولية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، إن خريطة العالم تتشكل من جديد في ظل الأزمة الراهنة والوثيقة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة، ونهدف خلال المرحلة إلى تعزيز دور القطاع الخاص للعودة إلى الريادة، نافيًا تأثير تدخل الدولة على استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف، أننا نهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في العودة للريادة اقتصاديا، مضيفا:"الصناعة في الأساس هي قطاع خاص بالكامل، وكان هناك تركيز شديد على الأشياء التي من المفترض أن تتواجد الدولة فيها بحكم أن بعض الصناعات صناعات استراتيجية والباقي يكون القطاع الخاص هو الذي يدير هذه القطاعات والأنشطة".

وتابع "الدولة عازمة على التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية"، مؤكدا "التخارج لا يعني بيع أصول الدولة وعمل خصخصة كاملة".

وقال إن الدولة تبذل مجهودات كبيرة من أجل تقييم حقيقي للأصول والتعرف على قيمتها الحقيقية، مضيفا:" تجربة إنشاء الصناديق السيادية ووضع أصول الدولة علمتنا أهمية التعرف على حجم الأصول، وهناك أبعاد رئيسية يتم التعامل بناء عليها من اجل التخارج من بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ومنها عدم التخارج في يوم واحد ولكنه سوف يحدث بصورة تدريجية، و تتم مراعاة الابعاد الاستراتيجية والأمنية لبعض الأنشطة الاقتصادية، كما يجب تحديد منهجية التعامل مع التخارج ".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق منصة حوارية خاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أنه سيتم تدشينها قريبا وسيكون بها ورش عمل متخصصة.

وأكد مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستعمل على وجود التطبيق على الهاتف المحمول من أجل توسعة النقاش ومشاركة المختصين والمواطن المهتم بهذه المجالات، مضيفا:"المنصة الحوارية ستوفر كل المنشورات والوثائق المرتبطة بهذه الوثيقة، منوها إلى أنه سيتم من خلال تلك المنصة تنظيم ورش وحوارات الكترونية، ومن خلالها سنتمكن من معرفة رأي الخبراء في هذه المجالات، وسيتوافر فيها كل الوثائق المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة لن تميز جهة عن جهة أخرى وبالتالي رؤية الدولة واضحة في تفعيل استراتيجية المنافسة ومراجعة وتقييم كافة الإجراءات لضمان وجود الحياز التنافسي وتعزيز دور وفعالية حماية المنافسة وإقرار التعديلات القانونية التي تمت رؤيتها لإعطاء جهاز حماية المنافسة دورا أكبر خلال الفترة القادمة.

وأضاف مدبولي، أن الإطار التنفيذي لهذا الموضوع من خلال وثيقة ملكية الدولة بعد مناقشتها هو أنه ستتم ترجمتها إلى برنامج سوف ينفذ في مدار زمني محدد.

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى في حفلة إفطار الأسرة المصرية بوضع برنامج من قبل الحكومة لتسييل ٤٠ مليار دولار من أصول مملوكة للدولة خلال ٤ سنوات.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه كل دول العالم بها تواجد للدولة في الاقتصاد بنسب ليست قليلة، مضيفا:" الأهم هو دور الدولة كـ منظم ورقيب لضمان التوازن والعدالة والمنافسة العادلة داخل الاقتصاد المصري".

وتابع مدبولي :" وثيقة ملكية الدولة قابلة للتعديل مع مرور الوقت والمتغيرات التي قد تحدث في بعض القطاعات، ونحن نتحدث عن أسس واضحة للوثيقة يتم العمل وفقا لها، والدولة تعمل على كيفية ضمان تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية ".

وأضاف مصطفى مدبولي: " التخارج لا يعني البيع أو الخصخصة ويمكن أن تحتفظ الدولة بكامل الأصل لكن يديره قطاع خاص وهذا نوع من التخارج، ودور الخبراء هو الظهور في برامج حوارية ووسائل تواصل اجتماعي كي نوضح أن مشاركة القطاع الخاص لا تعني أن الدولة تبيع الأصول أو أن الدولة تتخلى عن دورها الرئيسي في توفير السلع وأداء الخدمات".

واستطرد مصطفى مدبولي: "الحكومة والقطاع العام ليسوا الأنسب في عملية الإدارة والتشغيل والحفاظ على الأصول على المدى المتوسط والطويل".