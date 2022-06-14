بعد الزيادة الجديدة.. أسعار فئات إم جي RX5 موديل 2022 بمصر| صور

ارتفعت خلال الايام الماضية القائمة السعرية الخاصة بسيارات ام جي المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام MG RX5 موديل 2022، والتي شهدت زيادة سعرية بالسوق المحلي بلغت 15 الف جنيه.

ام جي RX5 موديل 2022

زودت السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

ام جي RX5 موديل 2022

وتتسارع السيارة ام جي RX5 موديل 2022 من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 9.8 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

ام جي RX5 موديل 2022

وتتميز السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4545 مم، وبعرض يبلغ 1855 مم، و 1719 مم للارتفاع، بالاضافة لمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 595 لترًا، مع جنوط رياضة تصل إلى 18 بوصة، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، حساسات ركن خلفية مزودة بكاميرا.

ام جي RX5 موديل 2022

وتحتوي السيارة ام جي RX5 موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 8 بوصة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وزر تفعيل وايقاف المحرك "بصمة"، ونظام صوتي وترفيهي، مع فتحة سقف بانوراما، وامكانية التحكم الكهربائي بمقد قائد المركبة.

أسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 480 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 510 ألف جنيه بدلاً من 495 ألف جنيه.