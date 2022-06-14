عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار فئات إم جي RX5 موديل 2022 بمصر| صور

بعد الزيادة الجديدة
بعد الزيادة الجديدة .. اسعار فئات ام جي RX5 موديل 2022

ارتفعت خلال الايام الماضية القائمة السعرية الخاصة بسيارات ام جي المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام MG RX5 موديل 2022، والتي شهدت زيادة سعرية بالسوق المحلي بلغت 15 الف جنيه.

ام جي RX5 موديل 2022 

زودت السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

ام جي RX5 موديل 2022 

وتتسارع السيارة ام جي RX5 موديل 2022 من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 9.8 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

ام جي RX5 موديل 2022 

وتتميز السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بنسبة طول بلغت   4545 مم، وبعرض يبلغ 1855 مم، و 1719 مم للارتفاع، بالاضافة لمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 595 لترًا، مع جنوط رياضة تصل إلى 18 بوصة، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، حساسات ركن خلفية مزودة بكاميرا.

ام جي RX5 موديل 2022 

وتحتوي السيارة ام جي RX5 موديل 2022 على  عدة تجهيزات ومنها شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 8 بوصة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وزر تفعيل وايقاف المحرك "بصمة"، ونظام صوتي وترفيهي، مع فتحة سقف بانوراما، وامكانية التحكم الكهربائي بمقد قائد المركبة.

 

أسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 480 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 510 ألف جنيه بدلاً من 495 ألف جنيه.

ام جي RX5 موديل 2022 أسعار السيارة ام جي RX5 السيارة ام جي RX5 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

ترشيحاتنا

أمير مرتضى: الزمالك يواجه ظروفا صعبة بسبب اتحاد الكرة

وزير التنمية المحلية: إجراءات مشددة بالمحافظات لضبط منظومة الخبز الجديدة

شعراوي: 1.6 مليار جنيه غرامات أصحاب المخابز المخالفة للمنظومة الجديدة

الأهلي يبدأ اليوم حقبة ما بعد موسيماني بمران أخير قبل مواجهة ايسترن

كوريا الجنوبية بقيادة سون تستضيف منتخب مصر وديا.. اليوم

نبيلة مكرم: نتعاون مع المؤسسات الدولية لدعم الهجرة الآمنة وتوفير فرص العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

اكتشاف غير متوقع.. النحاس يمكنه القضاء على كورونا

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ