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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاطمة المعدول: لا بد من وجود قناة للأطفال في مصر لحماية الصغار

الكاتبة فاطمة المعدول
الكاتبة فاطمة المعدول

قالت الكاتبة فاطمة المعدول، إن هناك بعض الجهات في العالم الغربي، لها مفاهيم غريبة، تتضمن قبول “الأبن أو الأبنة”، كما هو، حتى ولو كانت لديه ميول مثلية جنسية.

وأضافت فاطمة المعدول، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم، أنه لا بد من وجود قناة متخصصة للأطفال في مصر، مشيرة إلى أهمية عدم اعتماد أطفالنا على القنوات الأجنبية لما فيها من مخاطر على الصغار.

وتابعت الكاتبة فاطمة المعدول، ان الفن له أهمية كبيرة، مؤكدة أنه يمكن استغلال الفن في تعليم المفاهيم والقيم والدين والمواطنة.

وأشارت فاطمة المعدول إلى أن الأهل عليهم دور كبير في مراقبة الأبناء، والتحدث معهم باستمرار، حتى لا يكونوا ضحية، لما يعرض في تلك القنوات.

حضرة المواطن القنوات برنامج الحدث اليوم هاتف

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