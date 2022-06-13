برلماني سابق: النظام الانتخابي بالقائمة النسبية فيه احترام وتقدير

قال الدكتور صلاح حسب الله، المحلل السياسي والمتحدث باسم مجلس النواب السابق، إن الانتخابات المصرية نحتاج فيه إلى الخليط بين الفردي والقائمة، ونحتاج إلى اتخاذ خطوة قادمة لانتخابات قائمة تعكس في الشارع البرامج الحزبية وليس برامج أشخاص أو مرشحين فرديين.

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الناخب المصري يحتاج إلى الانتخابات الفردية والتي ترتبط بثقافة الناخب المصري، والذي لم يصل حتى الآن على انتقاء برنامج حزبي ما بين حزب وآخر، بينما ينتخب شخص من واقع انتخابي وسياسي فقط.

وتابع: "القائمة النسبية في الانتخابات هي الأنسب وليس القائمة المطلقة المغلقة"، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي بالقائمة النسبية فيه احترام وتقدير وميزان لكل صوت انتخابي ذهب للانتخابات البرلمانية، موضحًا أنه لو افترضنا أن هناك 51% انتخبوا قائمة حزب ما، و49% انتخبوا حزب آخر في إطار القائمة المطلقة سينجح القائمة ذات القائمة الخاصة لـ51%.