اللاجئون غير مرحب بهم.. سفير أوكرانيا لدى برلين يوبخ ألمانيا

قال السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أندريه ميلنيك، اليوم الاثنين، إن اللاجئين الأوكرانيين بدأوا مغادرة ألمانيا “منذ فترة طويلة”، وهم يشعرون بأنهم غير مرحب بهم في البلاد.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية، عن ميلنيك قوله، “بدأ العديد من الأوكرانيين في العودة منذ فترة طويلة. يغادر عدد أكبر من الأشخاص ألمانيا أكثر من وصولهم إليها. أفترض أنه يجب عليك التفكير في الأسباب، أعتقد أنه من الواضح سبب عدم رغبة العديد من الأوكرانيين في البقاء هنا”.

وأوضح السفير الأوكراني أنها “قضية أخلاقية”، وأن الصراع سينتهي “عاجلاً أم آجلاً”، وبعد ذلك سيفكر كثير من الناس، من كان في “الجانب الأوكراني”.

وقال: “من المهم بالنسبة لأوكرانيا تقييم التضامن الألماني. من وجهة نظرنا، تقوم ألمانيا بتحويل مئات الملايين يوميًا إلى روسيا. بهذه الأموال، يمكننا شراء 300-400 مدرعة ماردر”.

وأضاف: “أوكرانيا تنتظر مائة مدرعة ماردر منذ أسابيع، ولا يوجد حتى الآن قرار من المستشار الألماني”.