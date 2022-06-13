الزراعة: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان والاهتمام بالثروة الحيوانية غير مسبوق

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن هناك اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء والألبان، حيث أصبح لدينا اكتفاء من الألبان بنسبة ١٠٠/١٠٠، ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا للخارج.

وقال الدكتور طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم "الاثنين"، أن الفترة الراهنة تشهد نهضة غير مسبوقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثروتنا الحيوانية والداجنة، من خلال العديد من المشروعات القومية التي تتبناها الدولة وترعاها وزارة الزراعة.

وأضاف سليمان، أن هناك اهتمام غير مسبوق بالثروة الحيوانية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم.

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أن مصر تقوم بتصدير الثروة الداجنة، بعد الوصول لمرحلة الاكتفاء من احتياجاتنا، مشدداً على أن هذا الإكتفاء تحقق بفضل دعم الدولة.

وتابع أن الاهتمام بمراكز تجميع الألبان يسبقه الاهتمام بعدة قطاعات مثل التحسين الوراثي واستيراد سلالات عالية الإدرار لصغار المربين .

وأشار سليمان إلى أن هناك اهتمام بالرعاية الطبية والصحية للحيوانات والتأكد من وجود حيوانات خالية من أي أمراض أو مسبباتها.

