الرئيس السيسي: لدينا اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين ..فيديو

وجه الإعلامية عزة مصطفي سؤال الي الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة ،؛ هل أسعار الطاقة والبنزين بها زيادات الفترة المقبلة .

واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء صحفي عقب الجولة التفقدية لمشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان ، أن هناك زيادات في أسعار الطاقة والبنزين خلال الفترة المقبلة وهناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين .

ووجه الشكر إلى أشقائنا في الخليج قائلا " تحركوا معنا بدون أن نطلب ذلك " ،؛ ونرحب باستثمارات الأشقاء في مصر ،؛ وعن ما يحدث في المستقبل رد قائلا: " دا ليه علاقة بعلاقتي مع ربنا وانا مش قلقان ابدا لان ربنا مطلع علينا ".