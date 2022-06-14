اكتفاء ذاتي بنسبة 60% .. بالأرقام.. جهود الدولة في توفير اللحوم للمواطنين

‏أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مصر خلال الـثمانى سنوات الماضية شهدت نهضة ودعما غير مسبوق للقطاع الزراعي بكل مكوناته ومحاوره استهدفت تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة وإيماناً من الرئيس "بأن لكل مواطن على أرض هذا الوطن العظيم الحق فى الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام".

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات، أن قطاع الثروة الحيوانية له دور مهم وسريع النمو فى الاقتصاد الزراعى العالمى حيث يساهم بنسبة تتراوح ما بين 20- 40% من إجمالى الناتج الزراعى.

وينشر موقع صدى البلد أهم المعلومات عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم:

1- بدأ حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم منذ عام 2017.

2- نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم عام 2017 وصلت إلى 40 %.

3- بعد نجاح المشروع القومى للبتلو وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60 % .

4- مشروع البتلو بدأ تكلفته بـ 100 مليون جنيه عام 2017 حتى وصل إلى 7 مليارات جنيه.

5- عدد رؤوس الماشية فى المشروع القومى لإحياء البتلو تجاوز 460 ألف رأس.

5 - 41 ألف مستفيد من مشروع القومى للبتلو حتى الآن.

6- أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع التحسين الوراثي للسلالات الماشية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

7- افتتح الرئيس السيسي مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات لتحقيق الأكتفاء الذاتى من اللحوم .



8- قدم الرئيس السيسي 10 مليارات جنيه قروضا ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة المواطن.

9- يساهم القطاع الحيواني بنسبة تتراوح ما بين 20- 40% من إجمالى الناتج الزراعة.



10 . الاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية.



11 . تطوير مراكز تجميع الالبان .

12. تنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة لخطة تنمية الثروة الحيوانية.