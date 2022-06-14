كريم العمدة: زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة للبيع في الميتافيرس.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن الواقع المعزز الذي يتحدث عنه الميتافيرس قائم على الخيال، فضلا على أن الآلات التي ستنقلك لهذا الواقع لم تصنع حتى الآن ولكن يستثمر فيها.

وأضاف كريم العمدة، خلال لقاء له لبرنامج “رأي عام”، عبر فضائية “ten”، أن الميتافيرس أحد أشكال العملات المشفرة، وقد يحدث نوع من الفقاعة، وقد يكون نوعا من المضاربات الوهمية، حيث يباع ما يعرض على المنصات بأموال باهظة.

وتابع الخبير الاقتصادي، ان منصات الميتافيرس في زيادة، حيث وصل عددها إلى 12 منصة، وتم زيادة عدد قطع الأرض المطروحة للبيع في الميتافيرس بعد وجود إقبال على شراؤها.