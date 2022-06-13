خالد عكاشة: الدولة تنمى ثروتها من الأمن الغذائي

قال العميد خالد عكاشة أن الرئيس اليوم تحدث للمواطنين، بشفافية عما يحدث للعالم، لأن كافة المؤشرات تتحدث يوميا عن حجم الضغوط الاقتصادية والأزمة التي يمر بها العالم .

أضاف العميد خالد عكاشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة الحياة، أن الأزمة العالمية لها علاقة وطيدة بالازمة الروسية الاوكرانية، و جائحة كورونا التي استمرت عامين.

أوضح أن الأزمة ضغطت على اقتصاديا دول كبري مثل ألمانيا وفرنسا ودول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأدت إلى نقص الطاقة وارتفاع الأسعار.

أوضح أن جميع وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث لأول مرة في التاريخ منذ اكتشاف البترول أن جالون البنزين يرتفع يتجاوز ٥ دولار وهذا شيء تاريخي بالنسبه لهم .

وتابع أن الدولة تنمى من ثروتها في الأمن الغذائي وتستدعي القطاع الخاص وتفتح له المجالات والرئيس أشاد بالقطاع الخاص في زيادة الثروة المصرية.