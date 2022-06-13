عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عكاشة: الدولة تنمى ثروتها من الأمن الغذائي

صدى البلد

قال العميد خالد عكاشة أن الرئيس اليوم تحدث للمواطنين، بشفافية عما يحدث للعالم، لأن كافة المؤشرات تتحدث يوميا عن حجم الضغوط الاقتصادية والأزمة التي يمر بها العالم .

أضاف العميد خالد عكاشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة الحياة، أن الأزمة العالمية لها علاقة وطيدة بالازمة الروسية الاوكرانية، و جائحة كورونا التي استمرت عامين.

أوضح أن الأزمة ضغطت على اقتصاديا دول كبري مثل ألمانيا وفرنسا ودول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأدت إلى نقص الطاقة وارتفاع الأسعار. 

أوضح أن جميع وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث لأول مرة في التاريخ منذ اكتشاف البترول أن جالون البنزين يرتفع يتجاوز ٥ دولار وهذا شيء تاريخي بالنسبه لهم .

وتابع  أن الدولة  تنمى من ثروتها في الأمن الغذائي وتستدعي القطاع الخاص وتفتح له المجالات والرئيس أشاد بالقطاع الخاص في زيادة الثروة المصرية.

ارتفاع الأسعار القطاع الخاص الولايات المتحدة العميد خالد عكاشة عام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

ترشيحاتنا

الزمالك يقلب الطاولة على الداخلية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

بسبب مشروع قانون .. الاتحاد الأوروبي يهدد بريطانيا بتحرك قضائي

أقوى سياسي بالعراق.. هل تواجه بغداد متاهة سياسية بعد استقالة نواب الصدر؟

مستريح جديد يستولي على 25 مليون جنيه من المواطنين في نجع حمادي

الرئيس السيسي عن الحوار الوطني: الجميع يأخذ فرصته ونستمع للكل..فيديو

هل يثاب المسلم على قراءة القرآن بدون أحكام التجويد؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم الراحل سمير صبرى فى ختام ترى كور الفرنسى.. صور

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

أربعة جوائز لسيرة مايكل جاكسون وخيبة أمل لصناع A Strange Loop

تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادًا لـ إيسترن كومباني ..صور

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ