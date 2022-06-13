الاتحاد الأوروبي: توقيع مذكرة تفاهم مع مصر تتعلق بالغاز المسال

الأربعاء المقبل

قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوربي في مصر، إن العلاقة مع مصر ممتدة ومترامية.

وأضاف "بيرجر"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للدولة المصرية".



وأردف: "ننتظر زيارة رئيس المفوضية الأوروبية لصمر الليلة، والتيستبحث مع الرئيس السيسي ملف الأمن الغذائي في إفريقيا".

وأوضح السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوربي في مصر: "سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي تتعلق بالغاز المسال يوم الأربعاء المقبل".