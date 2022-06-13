نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديوهات من داخل إحدى مدارس الحلمية، أثناء انفعال الطلاب وأولياء الأمور من داخل المدرسة بسبب سقوط الطلاب في الدرجات النهائية لامتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الثانوي.

وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا مع الفيديوهات التي تم تصويرها من داخل وأمام المدرسة، اعتراضًا من الطلاب وأولياء الأمور بسبب رسوب الطلاب في المواد، بسبب عدم رصد أسئلة التابلت مع الدرجات النهائية، وتم رصد الأسئلة المقالية فقط.

وظهر في الفيديو احتجاج الطلاب وأولياء الأمور من داخل وخارج المدرسة، علي عدم رصد درجات التابلت مع درجات نهاية العام، ورصد درجات الأسئلة المقالية فقط، مما تسبب في انخفاض درجات الطلاب داخل المدرسة بشكل كبير.

وجاءت التعليقات من قبل أولياء الأمور والطلاب علي انخفاض الدرجات داخل المدرسة، ورسوب الطلاب بسبب عدم رصد درجات التابلت لامتحانات نهاية العام: