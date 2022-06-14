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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زياد بهاء الدين: يجب تحديد دور الدولة في الإدارة بعد التخارج من القطاعات

الدكتور زياد بهاء
الدكتور زياد بهاء الدين

أعرب الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء سابقا، وأحد المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي الخاصة بوثيقة ملكية الدولة، التي جرت أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بمجريات الجلسة الحوارية، قائلاً: "انبسطت من اللي شوفته لعدة أسباب، ومنها كتابة وثيقة وعرضها على الرأي العام".

وتابع خلال مداخلة "عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": أن الوثيقة مهمة؛ لتحديد دور الدولة، بالإضافة إلى فتح الحوار المجتمعي حولها لمدة شهرين".

وشدد على أن فكرة طرح الوثيقة للحوار المجتمعي خطوة مهمة يجب البناء عليها  خلال الفترة القادمة.

وتابع : إنني لست من أنصار تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي بشكل مطلق وسريع، وكل ما نطالب به؛ هو تنظيم دورها في الاقتصاد".

وشدد على أن أهمية الوثيقة؛ هو تنظيم دور الدولة في الاقتصاد ،؛ قائلاً : “ المطلوب  هو تحديد دور الدولة  حتى يستطيع  القطاع الخاص العمل بناء قواعد، وتحديد المنافسة بين الحكومة وبين القطاع الخاص   حيث أنه كلما  تم وضع هذه الأطر؛  كان الأمر مفيدا، وأثرها سيكون أكبر على الدولة بقطاعيها العام والخاص ” 

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