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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عيد: الحكم تغاضى عن ضربة جزاء للداخلية أمام الزمالك

صدى البلد

كشف سيد عيد المدير الفني لفريق الداخلية عن سعادته بمواجهة الزمالك في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، واصفا المباراة بالجائزة لفريقه بعد الصعود لدوري الأضواء بعد منافسة قوية في مجموعة القاهرة.

وأكد المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الداخلية استفاد كثيرا من مباراة اليوم، قبل أن تحدث عملية إحلال وتبديل في صفوف الفريق قبل انطلاق الدوري".

وتابع :" كنا نسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ولكن احتكاك الداخلية في دوري القسم الثاني يختلف عن مواجهة فريق بالدوري قوي بحجم الزمالك، وخبرات الأبيض حسمت المباراة".

وأضاف سيد عيد أن تغييراته في المباراة كانت محدودة قبل أن يتقدم الزمالك، ولكن بعد التأخر قام الجهاز الفني بالدفع بثنائي هجومي وجناح سريع لتنشيط الفريق".

وتابع المدرب أنه استغل نشوة اللاعبين بعد الصعود من أجل الظهور بشكل جيد في مباراة الزمالك.

وأضاف أن الداخلية تقدم مبكرا ولكن بعد تعادل المنافس كانت لديه خطة بديلة بالتركيز على التمركز الدفاعي من أجل الوصول للتعادل وركلات الترجيح، مضيفا أنه يرى أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة للداخلية.

وأضاف المدير الفني للداخلية، أنه راض عن النتيجة والمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراة اليوم أمام القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه خاض دوري القسم الثاني بـ11 لاعبا فقط مع إجراء تغييرات محدودة فقط في بعض الأحيان.

وأشار سيد عيد إلى أنه مستمر مع الداخلية في الموسم المقبل، واتفق مع الإدارة على كافة التفاصيل في الفترة الأخيرة.

وتأهل فريق الزمالك لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على  الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة  التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ32 للبطولة .

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