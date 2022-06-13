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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام حنفي عن فسخ الأهلي تعاقده مع موسيماني: المؤشرات كانت واضحة.. فيديو

موسيماني
موسيماني

علق كابتن هشام حنفي نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق على فسخ النادي الأهلي للتعاقد مع بتسو موسيماني بالتراضي قائلاً : "طبيعي والمؤشرات كانت واضحة وكانت هناك حالة من عدم الرضا داخل النادي من نتائج موسيماني ومن تصريحاته، ومن تدخل زوجة موسيماني في قرارات النادي الأهلي.


وتابع “حنفي” خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "كمان موسيماني لم يعجبه التعليقات على الأداء في مباراة المغرب، وإدخال عناصر جديدة في الجهاز الفني لم يعجبه أيضاً وأيضاً الإجازات التي كان يمنحها للاعبين، حيث لم يكن اللاعبون في أحسن فورمة".

وأكمل : لهذه الأسباب انتظر جيداً وفكر مع مديرة أعماله وهي زوجته حتى جاء الاجتماع، وتوصل الأطراف  لمغادرته بالرضا بينهما.

وكشف أن النادي الأهلي تمسك به لآخر لحظة وإبداؤه لملاحظات على طريقة عمله أمر طبيعي في أي نادي، لكن الأخير لم تعجبه تلك الملاحظات قائلاً : “ماينفعش يطلع يقول النادي الأهلي عاوز كل يوم بطولة! وماينفعش يقول كده كانت تصريحاته بزيادة خاصة أن زوجته تدخلت في كثير من الأمور  لكن الأخير لم يعجبه اعتراضات كابتن حسام غالي كنائب لكابتن محمود الخطيب” .

موسيمانى الأهلى النادي الأهلي لميس الحديدي الخطيب

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