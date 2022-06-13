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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المغرب يفوز على ليبيريا بثنائية نظيفة في تصفيات أمم أفريقيا

صدى البلد

حقق منتخب المغرب فوزه الثاني على التوالي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار بفوزه على نظيره الليبيري بهدفين دون مقابل  في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الحادية عشرة.

 تقدم فيصل فجر بهدف لأسود الأطلس من ضربة جزاء في الدقيقة 56 وبعد دقيقتين فقط أضاف يوسف النصيري الهدف الثاني مؤكدًا انتصار منتخب بلاده.

 ورفع منتخب المغرب بذلك الانتصار، رصيده في الصدارة إلى ست نقاط وظلت ليبيريا في قاع الترتيب بدون نقاط.

 وخاض منتخب المغرب ثاني مباراة له في التصفيات التي تضم ثلاثة منتخبات فقط هي المغرب وجنوب أفريقيا وليبيريا بعد استبعاد زيمبابوي من التصفيات، حيث فاز في الجولة الأولى على جنوب أفريقيا بهدفين لهدف.

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