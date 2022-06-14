قبل الزواج.. أحمد كريمة: البعض ضرب بالأخلاق عرض الحائط.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لو أحسن المجتمع فهم مقدمات الزواج من الخطبة وحسن الإختيار، لما حدثت المشاكل الأسرية العديدة التي تواجه المجتمع، مؤكدا ان تلك المشاكل تحدث بسبب سوء الاختيار من البداية.

وأضاف أحمد كريمة، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، انه قبل الخطوبة، لا بد ان يتعارف الطرفان على بعضهما البعض، مشيرا إلى أنه لو كان التعارف تم بشكل صحيح، ستكون خطوة هامة في الزواج.

وتابع استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن البعض ضرب بالأخلاق عرض الحائط، "فالخاطب قد يتقدم بالخطوبة من اجل شكل أو جسد المرأة فقط، وأيضا المرأة قد تهتم بالقدر المالي للخاطب.

وأشار أحمد كريمة إلى ان حديث النبي ﷺ."إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض»، وأيضا حديث النبي ﷺ “تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك”، فتلك الأحاديث النوية لا بد أن تكون المعيار الأساسي للرجل والمرأه قبل الزواج.