الحاجة أمينة ضحية التنمر بطنطا: اتهموني بالهلاوس عشان يطفشوني وهددوني بالقتل.. شاهد

أكدت الحاجة "أمينة.م" المعروفه إعلاميا بضحية التنمر والتهديد داخل أحد مستشفيات الخاصة بطنطا اليوم تعرضها للاضطهاد والتنمر من جهه بعض الممرضين عقب تحويلها بجواب رسمي من عيادات التأمين الصحي إلي أبواب مستشفي السلام الخاص " .



وتابعت المريضة المسنة بقولها"كانوا بيرعبوني ويخضوني أثناء تواجدي داخل غرفة العناية المركزة وبيحاولوا يطفشوني بأي وسيله رغم تدهور حالتي الصحية" .



وجاء ذلك عقب صدور قرار من الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بتكليف الدكتور هشام شيحة مدير الطب العلاجي بالضرورة تخصيص سيارة إسعاف لنقل حالة السيدة المريضة وايداعها داخل غرفة العناية المركزة بمستشفي المنشاوي بطنطا .



كما أعطي المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته إلي رئيس نيابة ثان طنطا بسرع فتح باب التحقيق مع المتهمين من مسئولي أحد مستشفيات الخاصة في واقعة تهديد ممرضة في العقد الثامن من عمرها خلال فترة علاجها بالعناية المركزة باعطائها "حقنه هواء" والتنمر علي ظروف الصحية والتأكد من إقصائها خارج المستشفي المتعاقدة مع قطاع هيئة التامين الصحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

كما شدد النيابة العامة في تعليماتها بسرعه تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان.

وأفادت مصادر بمديرية أمن الغربية أن ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا في ضبط 3 ممرضين المتهمين في واقعة بلاغ ربة منزل بقيامهم بتهديد. والدتها داخل العناية المركزة بالموت بعدما شهادتهم يضربون احد مرضى القلب بالعناية المركزة و تم التحفظ علي المتهمين واستعداد المبلغة للنيابة لسماع أقوالها.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بقيام ربة منزل تدعي انهار ابو اليزيد 50 سنة وأفراد أسرتها بالتقدم ببلاغ تفيد فيه بتعرض والدتها المسنة وتدعي أمينة غنيم 76 سنة للتهديد بالموت من قبل ممرضين وممرضة من العاملين بإحدي المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا التابعة لدائرة القسم حال احتجازها بغرفة العناية المركزة لمعاناتها من قصور في الشريان التاجي وسكر وضغط .

كما تم تحويلها من قبل هيئة التأمين الصحي لدخول العناية المركزة بالمستشفى الخاص المتعاقدة مع الهيئة التأمين حفاظا علي ظروفها الصحية .

وأفاد البلاغ أن ممرضين وممرضة شرعوا في تهديدها بالموت عن طريق إعطائه "حقنة هواء".

كما اكتشفت المبلغة قيامهم بالتعدي بالضرب علي أحد مرضى القلب بالعناية المركزة على وجهه ورأسه بسبب الامه وصوته الصادر من كثرة الآلام به من أجل إسكاتها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم ٥٥ أحوال ثان طنطا لسنة 2022م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

في المقابل أصدر الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحى بالغربية توجيهاته إلي مساعديه بفتح باب التحقيق في الواقعة من قبل فرع هيئة مشيرا إلي ندب لجنة مكبرة لمعاينة المستشفى وملف المريضة وكذلك مراجعة الخدمة الطبية المقدمة لمرضى التأمين الصحي بالغربية المحولين الي المستشفى.

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