سوشيال ميديا.. موسيماني يتصدر تريند تويتر وسمية الخشاب توضح كيفية شرحها للطلاب

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أحمد شوبير: موسيماني طلب إنهاء تعاقده مع الأهلي بالتراضي

موسيماني يتصدر تريند تويتر عقب فسخ التعاقد مع الأهلي.. ومغردون: شكرا بيتسو

إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدتها دلال عبد العزيز

النهايات ليست سعيدة.. إبراهيم فايق لـ موسيماني: سأظل أحترمك وأقدر نجاحك المبهر

عقب فسخ العقد مع الأهلي.. موسيماني: شكرا على الفرصة والتاريخ

أحسن مُدرسة.. سمية الخشاب ترد على أسئلة طلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

عملية دقيقة فى المخ.. روجينا تطلب الدعاء من أجل والدتها

هشام جمال يطرح البوستر الرسمي لفيلم تسليم أهالي.. شاهد

فرج عامر عبر تويتر: نادي مصري يفاوض بيتسو موسيماني

سمية الخشاب توضح كيفية شرحها للطلاب: جايبه تيم كامل من أعلي الخريجين