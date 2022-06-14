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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كوارث صحية.. تعرف على أضرار السكر الأبيض

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبير التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أضرار تناول السكر الأبيض.


 

أضرار السكر الأبيض ما يلي:

·زيادة الوزن: يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من السكر إلى زيادة الوزن الناتج عن فرط السعرات الحرارية المُستهلكة، وبالتالي ارتفاعخطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية؛ مثل: أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، ولذلك يجب اتباع نظامغذائي صحي ومتوازن من خلال استهلاك مُعظم حاجة الجسم من السعرات الحرارية من الأطعمة النشوية ذات الحبوب الكاملة، والفواكه،والخضراوات، والحدّ من تناول الاطعمة العالية بالسكريات الحُرة.


 

·زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب: بالرغم من عدم القدرة على فهم آلية تأثير السكر في صحة القلب، إلّا أنّ هناك العديد من الآليات غيرالمباشرة لذلك؛ حيث يُسبب تناول الكميات العالية من السكر زيادة الحِمل على الكبد الذي يساهم في عملية أيض السكر، ويُحوّلالكربوهيدرات إلى دهون، ممّا قد يؤدي إلى تراكم الدهون فيه بكميات أكبر مع مرور الوقت، وبالتالي خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني الذي يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض السكري، وما يتبعه من زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.


 

· زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني: لا يؤدي تناول السكر إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني بشكلٍ مباشر، بينما تساهم الزيادة في الوزن الناتجة عن فرط استهلاك السعرات الحرارية مثل ما يتوفر في الأطعمة والمشروبات السكريّة مقارنة مع ما يحتاجه الجسم في ارتفاع خطر الإصابة بهذا المرض، ومن الجدير بالذكر أنّ السكري من النوع الثاني يُعدّ مرضاً مُعقّداً؛ أيّ أنّه لا يحدث بسببزيادة تناول السكر فقط.


 

·التأثير في صحة الكبد، والكلى، والبنكرياس: يتحلّل سكر الفركتوز في الكبد، ويتحوّل إلى دهون، ويمكن للكميات الكبيرة منه أن يسببضرراً للكبد، فعند  تناول الطعام يفرز البنكرياس هرمون الإنسولين، ولكنّ زيادة تناول السكريات يوقف استجابة الجسم للإنسولين بشكلٍسليم، مما يؤدي إلى زيادة إفراز هذا الهرمون، وحدوث ضرر للبنكرياس، وبالتالي زيادة مستويات السكر في الدم، وارتفاع خطر الإصابةبأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.


 

·زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب: يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي على تحسين المزاج، ولكن يمكن للنظام الغذائي العاليبالسكريات المُضافة والأطعمة المُصنعة أن يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.


 

. زيادة خطر الإصابة بتسوّس الأسنان: تؤدي جميع أنواع الكربوهيدرات إلى زيادة خطر حدوث تسوّس الأسنان، ولكن تساهم الكمياتالعالية من السكر الموجود في الحلويات والمشروبات الغازية في ذلك بشكلٍ أكبر.

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