مستشارة رئيس الوزراء: تم إطلاق وثيقة ملكية الدولة للحوار المجتمعي.. فيديو

قالت الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إنه تم إطلاق وثيقة ملكية الدولة للحوار المجتمعي، مشيرة إلى أننا لدينا توجه من الدولة لتمهيد الطريق للبنية الأساسية للقطاع الخاص حتى تكون استثماراته مربحة للدولة.

وأضافت " صالح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أن وثيقة ملكية الدولة جاءت لتطمئن كافة المستثمرين وحتي توضح أيضا لهم ما هي القطاعات التي تنوي الدولة أن تتخارج منها والقطاعات التي سوف تكمل الدولة فيها.

وتابعت مستشارة رئيس الوزراء أن تم عمل وثيقة ملكية الدولة بعد مناقشات وورش عمل دامت لـ ٧ أشهر مع العديد من الخبراء ومع القطاع الخاص واتحاد الصناعات وأساتذة الجامعات.