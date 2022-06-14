أخبار التعليم: منح جديدة للعلماء في المرحلة المبكرة من حياتهم المهنية.. انطلاق المؤتمر الدولي السنوي العاشر لأمراض الدم بطب عين شمس غدا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي السنوي العاشر لأمراض الدم بطب عين شمس

ينطلق في 15 يونيو المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس.

اداب القاهرة تعلن عن دورة تأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية

أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن فتح باب الاشتراك فى دورة تأهيل المعلمين للعمل بالمدارس الدولية و ذلك بمركز جامعة القاهرة للغة و الثقافة العربية .

جامعة حلوان تناقش كيفية تصميم المناهج وتوصيف وتقرير المقررات من خلال ورشة عمل....اليوم

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

جامعة حلوان تبداء استقبال طلبات القبول بالمدن الجامعية منتصف اغسطس

بدائت الجامعات المصرية بتحديد موعد و شروط التقدم للسكن و القبول بالمدن الجامعية للعام الدراسي التالي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ ، و ذالك خاصة للطلاب القدامي بالجامعات لتسهيل اجرائات التسكين بالمدن الجامعية قبل بدء تنسيق القبول بالجامعات للعام الجديد .

منح جديدة للعلماء في المرحلة المبكرة من حياتهم المهنية.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية والمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية عن منح Smart Fellowships- September 2022 وتقدم المنح للدول الأعضاء في مركز ال ICGEB للعلماء في المرحلة المبكرة من حياتهم المهنية الذين يرغبون في قضاء ما بين 3 و 9 أشهر في مؤسسة بحثية في دولة عضو في الICGEB غير دولتهم