عقيلة صالح يصل إلى سرت الليبية لعقد جلسة البرلمان

وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مساء أمس الإثنين، وعدد من أعضاء البرلمان إلى سرت، وذلك من أجل عقد جلسة رسمية لمجلس النواب الثلاثاء، في مقر المجلس بالمدينة.

وكان دعا صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الثلاثاء 14 يونيو، بمدينة سرت.

الجدير بالذكر أنه في 31 مايو، عقد عقيلة صالح اجتماعًا مع ممثلي الأجهزة المالية والرقابية بحضور رئيس الحكومة فتحي باشاغا. وبعدها أعلن باشاغا مباشرة حكومته العمل من سرت باعتبارها "تتوسط ليبيا وبعيدة عن ضغوط المجموعات المسلحة ما يمكنها من العمل بأريحية".

وكان أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن انزعاجه الشديد إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية ‏طرابلس بين مجموعات مسلحة، مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت، وما تردد من أنباء حول مواصلة التحشيد في المناطق ‏المحيطة بالعاصمة‎.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي في بيان، إن أبو الغيط يهيب بجميع الأطراف الليبية، الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون إنهياره، باعتباره المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ أكتوبر 2020، والسعي لتنفيذ كافة بنوده واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب من البلاد".

وحذر أبو الغيط من عودة خيار الاحتكام إلى السلاح مجددا في ليبيا، بعد أن أثبتت التجربة فشله التام في حسم الصراع لصالح أي من الأطراف، التي لم تجنِ من ورائه سوى إراقة الدماء وإهدار ثروات البلاد دون طائل.

وأشار إلى أن "الأمين العام يتطلع إلى مواصلة الليبيين لقاءاتهم وحواراتهم، وبزخم أكبر من ذي قبل، وصولا إلى توافق عريض حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي أُعلن عنها في ختام الجولة الثانية لاجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة في القاهرة مؤخرا، الأمر الذي يستوجب من جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، الحفاظ على قوة هذا المسار وحيويته، لا سيما جولته الثالثة المقرر استئنافها غداً الأحد الموافق 12 يونيو الجاري".