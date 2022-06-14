جمال نور الدين: موسيماني مدرب غني.. وقطر الأقرب لتكون وجهته المقبلة| فيديو

قال الكاتب الصحفي، جمال نور الدين، الناقد الرياضي، إن رحيل موسيماني لم يكن مفاجئَا ولكن الموعد هو المفاجأة، لافتا إلى أن عدم رحيل موسيماني في هذا الوقت كان يعني أنه سيجلس على المقهى حتى نهاية الموسم.

وأضاف خلال لقائه مع هاني حتحوت مقدم برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن قطر الوجهة الأقرب لموسيماني، لافتا إلى أنه مدرب غني ولا يحتاج إلى أموال وكان يصنعا تاريخ مع الأهلي.



ولفت إلى أن النادي الأهلي وفر لموسيماني كل ما يحتاجه، والفترة الأخيرة شهدت فجوة في الفريق، وهذا ظهر في أداء بعض اللاعبين.

واختتم الكاتب الصحفي، جمال نور الدين، الناقد الرياضي، أن موسيماني كان يرغب في خوض تجربة أخرى، واتهم إدارة الأهلي بالتقصير بعدم الوقوف معه في الحملة التي تعرض لها.

وأعلن الأهلي أمس فسخ التعاقد بشكل وديه مع المدير الفني الجنوب الأفريقي للفريق الأول لكرة القدم بيتسو موسيماني.

وقال الأهلي أن إدارة النادي وجهت الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء إحترام متبادل بين الطرفين.

وأضافت :"كان محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط; لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الإتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق .

لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيمانيوتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين".