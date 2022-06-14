جمال نور الدين: المرحلة الحالية ليست لإيهاب جلال.. ويجب احترام اختيار الجبلاية

قال الكاتب الصحفي، جمال نور الدين، الناقد الرياضي، إنه كان يقول إن هذه المرحلة ليست مرحلة إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر وكان يفضل احتيار مدرب أجنبي، معربا عن ندمه على رحيل كيروش لأنه بدأ وضع خططه واكتشاف نجوم جدد لم نسمع عنهم من قبل.



وأضاف خلال لقائه مع هاني حتحوت مقدم برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن كل الدول تحترم أبناءها من اللاعبين والمدربين إلا مصر، مضيفا «لا بد من احترام فترة إيهاب جلال واختيار اتحاد الكرة بغض النظر عن الاختيار».



وأوضح أن مجلس جمال علام أو إيهاب جلال ليس لهم ظهير إعلامي، موضحا أن الكتائب الإعلامية والسوشيال ميديا تتحكم في قرارات الجالسين على الكراسي، حيث إن المسئولين أحيانا يلجؤون لاتخاذ قرارات تساير مطالب رواد السوشيال ميديا.