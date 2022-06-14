سيد معوض: الأهلي مُطالب بالتعاقد مع مدرب من الطراز الرفيع.. فيديو

أكد سيد معوض، نجم الكرة المصرية الأسبق، ومحلل قناة ETC، أن إدارة النادي الأهلي مطالبة بالتعاقد مع مدرب من الطراز الرفيع لخلافة موسيماني.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، موسيماني مدرب جيد جدًا وقاد النادي الأهلي للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 مرات متتالية، وهيتكتب في تاريخ النادي أنه تمكن من الوصول إلى العديد من النهائيات وحصد العديد من البطولات.

وأكمل معوض، وأيضًا سيكتب في تاريخ موسيماني بعض الأمور السلبية مثل تهميشه بعض اللاعبين والإصرار على الاعتماد على آخرين، وخسارة بعض البطولات.

وأوضح معوض، بالطبع موسيماني لديه عروض، أي مدرب سيرحل عن النادي الأهلي، سيكون من السهل تسويقه.

وأكمل معوض، الأهلي لديه تحد جديد بالتعاقد مع مدرب من طراز رفيع؛ لأنه سيتم مقارنته بما حققه موسيماني مع الأهلي، وعند إخفاقه في التتويج بدوري أبطال إفريقيا؛ ستطلق المقارنات.

وأتم معوض، المدرب القادم للنادي الأهلي مطالب بالجمع الأداء والنتائج لان موسيماني رحل بسبب ابتعاد الأداء أحيانًا عن المستوى وعدم تطويره لبعض اللاعبين.