أحمد الخضري: موسيماني رفض الاستمرار في الأهلي وأبلغ الإدارة السبت الماضي.. فيديو

أكد الناقد الرياضي، أحمد الخضري، أن النادي الأهلي اتفق على فسخ التعاقد مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يوم السبت الماضي في جلسة مع محمود الخطيب، بعدما أبلغ المدرب، إدارة النادي، برغبته في الرحيل.

وتابع الخضري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، موسيماني وصل إلى القاهرة ولديه عروض من قطر، ويمتلك عقدا بـ5 ملايين دولار في الموسم، وكان يرغب في الرحيل عن الأهلي.

وأكمل الخضري، موسيماني كان متمسكا بتجديد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين، ولكن العلاقات تطورت بين الطرفين بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا.

وواصل، الأهلي اتفق على فسخ التعاقد بالتراضي مع موسيماني يوم السبت الماضي، على أن يتم الإعلان عقب مباراة الأهلي والمصري للسلوم.

وأشار الخضري إلى أن جماهير الأهلي ستقارن بين المدير الفني الجديد، وبين موسيماني، وهذا الأمر في غاية الخطورة، لذلك لا بد من تحري الدقة في اختيار المدير الفني الجديد.