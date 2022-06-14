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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: أدعم استمرار سامي قمصان مدربا للأهلي حال تقديمه نتائج جيدة

صدى البلد

أكد سيد معوض، نجم الكرة المصرية الأسبق، ومحلل قناة ETC، أنه يدعم استمرار سامي قمصان المدير الفني المؤقت لفريق الكرة بالنادي الأهلي، حال تقديمه نتائج جيدة في المباريات المقبلة.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، سامي قمصان من المدربين الرائعين ولديه علاقة قوية باللاعبين، أتمنى عدم تقييمه على المباريات التي سيقودها للنادي الأهلي.

وأكمل معوض، أدعم استمرار سامي قمصان في حالة تقديم الأهلي أداء جيد في المباريات التي سيديرها، خلال 3 أو 4 مباريات، لابد في هذه الحالة أن يحصل على فرصته كاملة.

وأتم معوض، لابد أن يحرص اللاعبين على تقديم شكل مغاير لأداء النادي الأهلي في المباريات المقبلة، من أجل مساعدة سامي قمصان وتقديم أداء جيد تمنح الأهلي فرصة للاستمرار في المنافسة على الدوري.

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