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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا يحتفلون بالعيد القومي للمنوفية 

صدى البلد

أحيت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفال محافظة المنوفية بعيدها القومي والذى شهده عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين، مع حشد جماهيري ضخم من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية. 

وخلال الحفل استقبل الجمهور مطربي الموسيقي العربية من نجوم الاوبرا بحفاوة بالغة اكدت النجاح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة فى ربوع مصر، بعد ان انتشرت فنونها الجادة والمتنوعة بالمحافظات وباتت احد الوسائل الساحرة للثقافة المصرية لتنفيذ خطط تحقيق العدالة الثقافية . 

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وبأصوات طربية أخَّاذة تنتمى للزمن الفن الجميل وتثبت الثراء الإبداعي لفناني الاوبرا وببراعة متفردة؛ أبهر نجوم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية اميرة احمد ووليد حيدر وياسر سليمان ورحاب مطاوع بقيادة المايسترو أحمد عامر  الحضور من جمهور المنوفية وأهلها فى مشهد أكد ان الفن الأصيل راسخا في وجدان جموع المصريين.

دار الأوبرا إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة زمن الفن الجميل محافظ المنوفية العيد القومى

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