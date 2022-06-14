عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رشا الجميل: الأطفال والمراهقون يقومون بتقليد آبائهم في شرب السجائر.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قالت الدكتورة رشا الجميل مديرة إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، إن الأطفال والمراهقين يقومون بتقليد أبائهم في شرب السجائر، وبالتالي يقومون بشراء السجائر الالكترونيه من أجل فعل ما يقوم به آبائهم.

واضافت "الجميل" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أن تدخين السجائر الإلكترونية انتشر بين الفئات العمرية الصغيرة وخاصة بين الطلاب في المدارس لسهولة حملها واستخدامها.

وتابعت مديرو إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان أن الشباب في الفئات العمرية الصغيرة يقومون بتقليد بعضهم لبعض في كافة الاشياء بدون تفكير وهذا شئ خاطئ جدا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

عبد العال: سأعتزل التحليل حال تولي موسيماني تدريب الزمالك.. فيديو

اقتصاد الإمارات| 816 مليون درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال مايو

هل يجوز قراءة أذكار المساء بالثلث الأخير من الليل؟.. فيها 3 أقوال

البلدي بـ 48 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف غير متوقع.. النحاس يمكنه القضاء على كورونا

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

باز يطير.. تفاصيل مشهد يروج للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear

تكريم الراحل سمير صبرى فى ختام ترى كور الفرنسى.. صور

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ