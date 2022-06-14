رشا الجميل: الأطفال والمراهقون يقومون بتقليد آبائهم في شرب السجائر.. فيديو

قالت الدكتورة رشا الجميل مديرة إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، إن الأطفال والمراهقين يقومون بتقليد أبائهم في شرب السجائر، وبالتالي يقومون بشراء السجائر الالكترونيه من أجل فعل ما يقوم به آبائهم.

واضافت "الجميل" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أن تدخين السجائر الإلكترونية انتشر بين الفئات العمرية الصغيرة وخاصة بين الطلاب في المدارس لسهولة حملها واستخدامها.

وتابعت مديرو إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان أن الشباب في الفئات العمرية الصغيرة يقومون بتقليد بعضهم لبعض في كافة الاشياء بدون تفكير وهذا شئ خاطئ جدا.