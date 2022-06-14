أخبار التكنولوجيا| آبل تتخلي عن إطلاق آيباد iPad Pro في 2022.. أحدث وسائل سرقة حسابك البنكي عن طريق واتسآب

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أفادت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية تعتزم إطلاق عدد من أجهزة الآيباد الجديدة من طراز iPad Pro بقياس شاشة 14 بوصة، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقها مع بداية العام القادم 2022 ، مع تغييرات كبيرة في التصميم والأداء يجعلها تشبه أداء أجهزة اللاب توب، مع التخلى عن إطلاق آيباد للعام الحالي.

أعلنت شركة Activision Blizzard أن لعبة الفيديو Overwatch 2 سيتم إطلاقها في 4 أكتوبر القادم إلى عدد كبير من الأجهزة منها أجهزة الكمبيوتر وستكون اللعبة مجانية لجميع المستخدمين، كما ستحصل على عدد من التحسينات الكبيرة.

يتعرض الملايين من مستخدمي Windows 10 ويندوز 10 لخطر فقدان الوصول إلى الإنترنت في غضون أيام قليلة، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت إنهاء الدعم نهائيا لمتصفحها Internet Explorer 11 بعد غد الأربعاء 15 يونيو المقبل.



يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة إلى توحيد شواحن الهواتف والأجهزة التكنولوجية المختلفة كنوع من مكافحة الاحتكار وكذلك الحفاظ على البيئة، إلا أن هذه القضية اصطدمت بشركة آبل الأمريكية بشكل مباشر حيث تقوم آبل بتصنيع شواحن بمنافذ مختلفة خاصة بأجهزتها.

تعتزم خدمة بث الموسيقى العالمية سبوتيفاي Spotify حاليا، على الاستحواذ على شركة برمجيات ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعي Sonantic والتي تقوم بتحويل النص إلى أصوات واقعية بجودة فائقة.

كثرت سرقة الحسابات البنكية في الفترة الأخيرة بعدد من الطرق المختلفة، منها الاتصال هاتفيا بالضحايا والحصول على البيانات الخاصة بحساباتهم، أو طلب إعادة إرسال الرسائل الخاصة بالبنك والتى تحتوى على البيانات السرية، إلا أنه كان من هذه الحيل سرقة البيانات الخاصة بالحساب البنكي لعدد من العملاء من خلال تطبيق واتسآب WhatsApp.



وجد تحليل أجرته كاسبرسكي لمقدار البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه الذي يصل إلى حسابات البريد المؤسسية وتأثيره على إنتاجية الموظفين، أن الموظفين الذين يتلقون ما بين 30 و60 رسالة بريد إلكتروني خارجية يوميًا قد يضيعون من إنتاجيتهم ما يصل إلى 11 ساعة سنويًا في البحث في رسائل البريد الإلكتروني وفرز غير المرغوب فيها. أما الموظفون الذين يتلقون ما بين 60 و100 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، فإن هذا الرقم يرتفع إلى 18 ساعة في العام، أي أكثر من يومي عمل.

