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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| آبل تتخلي عن إطلاق آيباد iPad Pro في 2022.. أحدث وسائل سرقة حسابك البنكي عن طريق واتسآب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

آبل تتخلى عن إطلاق آيباد iPad Pro للعام الحالي وتعتزم استبدالها بنسخة أفضل 2023


أفادت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية تعتزم إطلاق عدد من أجهزة الآيباد الجديدة من طراز iPad Pro بقياس شاشة 14 بوصة، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقها مع بداية العام القادم 2022 ، مع تغييرات كبيرة في التصميم والأداء يجعلها تشبه أداء أجهزة اللاب توب، مع التخلى عن إطلاق آيباد للعام الحالي.  

 

إصدار لعبة الفيديو Overwatch 2 مجانا لأجهزة الكمبيوتر في هذا الموعد

 

أعلنت شركة Activision Blizzard أن لعبة الفيديو Overwatch 2 سيتم إطلاقها في 4 أكتوبر القادم إلى عدد كبير من الأجهزة منها أجهزة الكمبيوتر وستكون اللعبة مجانية لجميع المستخدمين، كما ستحصل على عدد من التحسينات الكبيرة. 


هل أنت من بينهم ؟.. 50 % من مستخدمي ويندوز 10 معرضون لعدم الوصول لمواقع الإنترنت
 

يتعرض الملايين من مستخدمي Windows 10 ويندوز 10 لخطر فقدان الوصول إلى الإنترنت في غضون أيام قليلة، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت إنهاء الدعم نهائيا لمتصفحها Internet Explorer 11 بعد غد الأربعاء 15 يونيو المقبل.

 

ستكلفك الكثير من المال.. آبل تتجه للتخلى عن واحدة من أشهر ميزاتها الأساسية


يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة إلى توحيد شواحن الهواتف والأجهزة التكنولوجية المختلفة كنوع من مكافحة الاحتكار وكذلك الحفاظ على البيئة، إلا أن هذه القضية اصطدمت بشركة آبل الأمريكية بشكل مباشر حيث تقوم آبل بتصنيع شواحن بمنافذ مختلفة خاصة بأجهزتها.

 

بفضل الذكاء الاصطناعي.. سبوتيفاي يخطط لإطلاق خدمة تحول النصوص إلى خطاب مسموع

 

تعتزم خدمة بث الموسيقى العالمية سبوتيفاي Spotify حاليا، على الاستحواذ على شركة برمجيات ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعي Sonantic والتي تقوم بتحويل النص إلى  أصوات واقعية بجودة فائقة.


حذرت منها بعض المصارف.. أحدث وسائل سرقة حسابك البنكي عن طريق واتسآب

 

كثرت سرقة الحسابات البنكية في الفترة الأخيرة بعدد من الطرق المختلفة، منها الاتصال هاتفيا بالضحايا والحصول على البيانات الخاصة بحساباتهم، أو طلب إعادة إرسال الرسائل الخاصة بالبنك والتى تحتوى على البيانات السرية، إلا أنه كان من هذه الحيل سرقة البيانات الخاصة بالحساب البنكي لعدد من العملاء من خلال تطبيق واتسآب WhatsApp.

 

الموظفون يخسرون يومي عمل كل عام في فرز رسائل البريد الإلكتروني.. تفاصيل


وجد تحليل أجرته كاسبرسكي لمقدار البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه الذي يصل إلى حسابات البريد المؤسسية وتأثيره على إنتاجية الموظفين، أن الموظفين الذين يتلقون ما بين 30 و60 رسالة بريد إلكتروني خارجية يوميًا قد يضيعون من إنتاجيتهم ما يصل إلى 11 ساعة سنويًا في البحث في رسائل البريد الإلكتروني وفرز غير المرغوب فيها. أما الموظفون الذين يتلقون ما بين 60 و100 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، فإن هذا الرقم يرتفع إلى 18 ساعة في العام، أي أكثر من يومي عمل.
 

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