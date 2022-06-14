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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة وزير الصحة الأمريكي بفيروس كورونا للمرة الثانية في أقل من شهر

وزير الصحة الأمريكي
وزير الصحة الأمريكي

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إصابة وزير الصحة كزافييه بيسيرا بكوفيد-19 وهي المرة الثانية التي يُصاب فيها في أقل من شهر.

وقالت سارة لوفينهايم المتحدثة باسم الوزارة في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية " ثبتت إصابة وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي كزافييه بيسيرا بكوفيد-19 بعد إجراء اختبار، وكان قد تم تطعيمه وتعزيزه بالكامل ضد الفيروس".

وأضافت أنه يعاني من أعراض خفيفة، وأنه سيواصل أداء واجباته كوزير للصحة عن بعد".

وأصيب بيسيرا سابقًا بكوفيد-19 في 18 مايو الماضي أثناء سفره في برلين قبل اجتماعات مجموعة السبعة لوزراء الصحة.
وفي الأسبوع الماضي، كان بيسيرا في لوس أنجلوس للمشاركة في قمة الأمريكتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ولم يكن بيسيرا المسؤول الوحيد الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية في نفس العام، حيث كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاثنين عن إصابته بفيروس كوفيد-19 للمرة الثانية هذا العام.

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