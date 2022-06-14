أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام

شارك الفنان أحمد فهمي صورة تجمعه بالفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي على انستجرام.

واحتفل بعيد ميلاد كريم محمود عبد العزيز، وكتب: “كل سنة وانت طيب يا كيكي، معلش يا جماعة كنا مطبقين في الصورة دي”.

وعلقت شيرين عبد الوهاب علي علاقتها بـ الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وذلك ردًا علي أحد متابعيها عند سؤالها “اتكلمي عن كريم محمود عبد العزيز”، لترد شيرين عبد الوهاب كاتبة عبر خاصية “الاستوري”: “بعشقه ونفسي جدا امثل معاه، غير اني بحس انه قريب اوي مني”.