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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوريا الجنوبية

صدى البلد

استقر إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل منتخب مصر الذي سيلعب به أمام كوريا الجنوبية في المباراة التي ستجمع بينهما وديًا ظهر اليوم الثلاثاء.

ويعاني منتخب مصر في الفترة الماضية من غياب عدد كبير من لاعبيه، أبرزهم محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد النني ومحمد عبد المنعم، بسبب الإصابة وتأكد غيابهم عن لقاء اليوم.

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ومن المقرر أن يعود محمد الشناوي لحراسة مرمى الفراعنة خلال مباراة كوريا، بعدما تعافى من إصابته بفيروس كورونا، بجانب إشراك عمر كمال عبد الواحد أساسيًا بدلًا من عمر جابر.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الونش، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مهند لاشين، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد رفعت، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.

منتخب مصر محمد الشناوي كوريا الجنوبية عبدالله السعيد عمرو السولية

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